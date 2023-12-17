Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği, Gazze ve F-16 meselesi ele alındığı bildirildi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi temaslarını sürdürüyor.

Bakan Hakan Fidan akşam saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Görüşme talebi karşı taraftan geldi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, karşı tarafın talebi üzerine bu akşam yapılan görüşmede, ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 tedariği konuşuldu

İlişkilerde müttefiklik ruhuna uygun davranmanın öneminin vurgulandığı görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayii alanında iş birliği de fikir teatisinde bulunulan konular arasında yer aldı.

Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi üzerinde de duruldu

Gazze ve Batı Şeria’daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Dışişleri Bakanı Fidan, saldırıların durması için ABD’nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile yaptığı görüşmede, tam ateşkesin sağlanmasının akabinde, iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail’in masaya oturtulması gerektiğini de vurguladı.