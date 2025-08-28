Abone ol: Google News

Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirilirken görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 20:44


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bakan Fidan bu kapsamda önemli bir görüşme gerçekleştirdi. 

ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE GAZZE KONUŞULDU

Görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci ve Gazze'deki ateşkes çabaları ele alındı.

TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR

Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Fidan, ayrıca insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

