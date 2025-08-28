Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Bakan Fidan bu kapsamda önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE GAZZE KONUŞULDU
Görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci ve Gazze'deki ateşkes çabaları ele alındı.
TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR
Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu dile getirdi.
Fidan, ayrıca insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.