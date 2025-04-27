Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecek

DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, bugün Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
Katar ziyareti kapsamında Bakan Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.
ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Fidan’ın Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin ortak basın toplantısı düzenlemeleri öngörülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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