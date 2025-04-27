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Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecek

Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecek Hakan Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek.