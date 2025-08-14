Hakan Fidan, Doha'da Katar Emiri Hamad Al Sani tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği aralıksız devam etmekte.

Bu kapsamda Katar'ın başkenti Doha’da bulunan Fidan, önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Fidan, burada Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi.

Katar’ın başkenti Doha’da resmi temaslarına devam eden Bakan Fidan, bölgesel işbirlikleri ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi konularına odaklanıyor.

İKİLİ İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

Emirin kabulü, ikili ilişkilerin gelişimi için büyük bir adım teşkil ediyor.

Bu tür görüşmelerin, siyasetteki stratejik ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.