Hakan Fidan: Filistin'e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz

ABD'nin Filistin kararına gelen tepkiler çığ gibi büyüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki Türkiye Basın Federasyonu'nu ziyaretinde, bu ay New York'ta yapılacak 80. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek aralarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da bulunduğu Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edilmesine ilişkin soruya yanıt verdi.

Fidan, konunun hassas olduğunu vurgulayarak, "İlk günden itibaren çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE KONFERANS YAPILACAK

Her yıl eylül ayında düzenlenen BM Genel Kurulu kapsamında bütün devletlerin gündeme ilişkin beyanlarını verdiğini anlatan Fidan, "Bu sene BM'de bazı ülkelerin öncülüğüyle Türkiye'nin de desteğiyle Filistin konulu bir konferans yapılması kararlaştırıldı.

Burada şu ana kadar Filistin'i devlet olarak tanımayan başta Fransa olmak üzere Belçika gibi belli başlı bazı batılı ülkelerin de Filistin'i devlet olarak tanıması konusunda adımlar atacakları beyan edildi." dedi.

"BU BM TÜZÜĞÜ İLE ALAKALI BİR KONU"

Fidan, aralarında Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın da bulunduğu Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edilmesi meselesinin iki teknik detayı olduğunu belirterek, "Filistin devlet olarak katılamıyor demiyor. Orada biliyorsunuz Filistin'in daimi temsilciliği var. Daimi temsilci Filistin Devleti adına genel kurul görüşmelerine katılabilir. O da zaten engellenemez. Bu BM tüzüğü ile alakalı bir konu.

Vize verilmediği için Filistin Devlet Başkanı olarak Mahmut Abbas'ın gelememe durumu var. Bu ilk ilan edildiğinde biz hatırlayacağınız üzere İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Temas Grubu 7 ülke olarak bir araya geldik istişarelerimizi yaparken önden bir beyanatta bulunduk, bunun doğru olmadığı ve düzeltilmesi gerektiği konusunda." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA ART ETTİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iki türlü bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Fidan, "Birincisi kendi Bakanlığımızda yaptığımız yoğun bir çalışma. Ne türden alternatif uygulamalar yapılabilir? Neler var?

Bu yoğun çalışmayı Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Orada birtakım alternatif tekliflerimiz vardı bu konuyla alakalı." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN, FİLİSTİNLİLER OLMADAN TARTIŞILAMAZ"

Türkiye'nin ciddi bir devlet olduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti: