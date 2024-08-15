Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diğer ülkelerin mevkidaşlarıyla temaslarını sürdürüyor.
Fidan son olarak Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.
İKİLİ ARASINDA SAMİMİ ANLAR
Fidan ile Hüseyin'in samimi anları ise gözlerden kaçmadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara’da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.
ORTAK PLANLAMA GRUBU'NUN İLK TOPLANTISI
Diplomatik kaynaklar, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'nın bugün Ankara'da yapılacağını bildirmişti.
Irak heyetinin Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısının da Dışişleri Bakanı Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin'in eş başkanlıklarında Ankara'da düzenleneceği belirtilmişti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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