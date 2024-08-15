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Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi

Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.