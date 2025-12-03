Hakan Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Fidan bu kapsamda NATO toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti.

Bakan Fidan burada Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"GEMİLERE YAPILAN SALDIRILAR TİCARETİ ETKİLİYOR"

Ukrayna'nın, Kocaeli açıklarında iki rus tankerini hedef almasına değinen Fidan, "Karadeniz'de gemilere yapılan saldırılar seyir güvenliğini ve ticareti olumsuz etkiliyor" dedi.

"GÖRÜŞMELERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ"

İki ülke arasındaki olası barış müzakereleri hakkında da konuşan Hakan Fidan, şunları kaydetti:

Rusya- Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok.



Görüşmelere ev sahipliği yapmak istiyoruz.

"MASANIN ETRAFINDAYSANIZ BİR YERDE BULUŞURSUNUZ"

Barış için önemli bir ihtimalin var olduğunu vurgulayan Fidan, "Rusya'nın tavrı olumlu.Ben yakında Ukrayna'nın da olumlu pozisyon ortaya koyacağını düşünüyorum.

Şartlar ne kadar kötü olursa olsun uzlaşma niyetiyle masa etrafındaysanız bir yerde buluşursunuz" şeklinde konuştu.