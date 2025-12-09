Hakan Fidan: SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması Suriye'nin istikrarına katkı sunacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri Meclis Genel Kurulu'nda.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'na hitap etti.

Bakan Fidan'ın, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası devam eden yenilenme sürecine ilişkin verdiği mesajlar dikkat çekti.

"SDG'NİN 10 MART MUTABAKATINA UYMASI ELZEMDİR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuşmasında "10 Mart sürecinin bir an önce hayata geçirilmesinin Suriye'nin istikrarına katkı sunacağına inanıyorum.

Farklı dini ve etnik grupların huzur içinde bir arada yaşadığı bir Suriye hedefini desteklemekteyiz. bunun için SDG’NİN 10 mart mutabakatına uyması elzemdir." dedi.

TEK BİR ORDU VURGUSU YAPTI

Bölgede Türkiye'yi tehdit edecek herhangi bir duruma izin vermeyeceklerini söyleyen Fidan, şunları kaydetti:

Suriye sahasından ulusal güvenliğimizin tehdit edilebileceği bir ortamın kök salmasına asla izin verilmeyecektir.



Suriye’nin tüm terör unsurlarından temizlenmesi ve meşru silahlı grupların birleşik bir ordu çatısı altında toplanması vazgeçilmez bir hedeftir.

"560 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Öte yandan Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan Fidan, "Rejimin devrilmesinden bu yana 560 bin Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri döndü" dedi.

10 MART MUTABAKATI

Suriyeli sivil ve askeri muhalif yapılar Şara'nın Suriue Cumhurbaşkanı olmasından sonra kısa süre içinde ve nispeten sorunsuz bir şekilde Suriye devletine bağlanmaya başladı. Bu gelişmelere paralel olarak 10 Mart 2025’te yeni Suriye yönetimiyle SDG/YPG arasında mutabakat imzalandı.

Bu anlaşmayla SDG/YPG yapılanmasının Suriye devletine entegrasyonu ve bu sürecin 2025'in sonuna kadar tamamlanması öngörüldü. Bu entegrasyon sadece silahlı kanat YPG’nin Suriye Savunma Bakanlığına bağlanmasının ötesinde sivil idarenin, sınır kapılarının ve doğal kaynakların kontrolünün Şam’a bırakılmasını içeriyordu.