Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 21'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak için geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde önemli temaslarda bulundu.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, burada Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan ve Şeybani, görüşmelerinde bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Filistin'deki insani krizi de ele aldı.

TEMASLARINA DEVAM EDECEK

Bugünkü temasları kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ve Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile bir araya gelen Bakan Fidan'ın, ayrıca Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile de görüşmesi bekleniyor.