Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı ve Mısır Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 19:40
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. 

Öğlen saatlerinde Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'ne katılarak burada açıklamalarda bulunan Fidan, törenden sonra iki önemli görüşmeye imza attı. 

SUUDİ ARABİSTANLI VE MISIRLI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

GÜNDEMDE 'GAZZE' VAR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, Gazze’deki son gelişmeler ve önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.

