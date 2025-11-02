Hakan Fidan: Terörsüz Türkiye süreci bölge ülkeleri açısından da iyi bir gelişme

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan toplantıda, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili de konuşan Fidan, sürecin gidişatının bölge ülkeleri içinde de iyi bir gelişme olduğunu belirtti.

Fidan'ın konuşmalarında öne çıkan satır başları şunlar:

"Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu istikamette gidiyor oluşu sadece Türkiye için değil bölge ülkeleri için de iyi bir gelişme.

Dileğimiz ve beklentimiz odur ki örgütün, Türkiye'de olduğu gibi Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi, işgal ettiği yerlerden çekilmesi, aynı şekilde Suriye'de de işgal ettiği yerlerden çekilmesi fevkalade önemli

Su anlaşması imzalayacağız. Suyun verimli kullanılması adına bu anlaşma oldukça önemli

Türkiye olarak Irak'ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına ve refahına yönelik desteğimiz tamdır."

AYRINTILAR GELECEK...