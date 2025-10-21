Hakan Fidan ve İbrahim Kalın, Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, Doha’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.