Hakan Fidan ve İbrahim Kalın, Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Doha'da Hamas liderleriyle buluştu.
- Görüşmede, Gazze'deki ateşkes süreci ele alındı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın körfez ülkelerine ziyaretleri kapsamında Doha'da olduğu belirtildi.
Katar'da kritik toplantı...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Doha'ya geldi.
İkili burada önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
HAMAS SİYASİ BÜRO ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİLER
Fidan ve Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha’da görüştü.
Görüşmede Gazze'de devam eden ateşkes sürecinin ele alındığı bildirildi.
DOHA ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın körfez ülkelerine yönelik ziyaretleri kapsamında, geçtiğimiz saatlerde Doha'ya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada, ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.