Hakan Fidan'dan AB'ye üyelik açıklaması: Türkiye olmadan eksik kalır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi...

Bakan Fidan, Helsinki'de Finlandiyalı mevkidaşı Elina Valtonen'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Hakan Fidan'ın burada yaptığı konuşmada, "AB'ye üyelik hedeflerimizde değişiklik yok. Avrupa Birliği Türkiye olmadan eksik kalır." ifadeleri öne çıktı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen de, Bakan Fidan'a destek vererek "Finlandiya en başından beri Türkiye’nin gelecekteki Avrupa Birliği (AB) üyeliğine olumlu olarak yaklaştı." dedi.

Bakan Fidan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ATACAĞIMIZ ADIMLARI DEĞERLENDİRDİK"

Dostumuz ve müttefikimiz Finlandiya'ya ziyarette bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik, Parlamento Başkanı ile bir araya gelme fırsatımız olacak. Dün Finlandiya'daki Tatar kardeşlerimizle bir araya gelme imkanı buldum. Buradaki Tatarların kendi kimliklerini korurken aynı zamanda ülkenin toplumsal ve kültürel hayatına katkı sunuyor olmaları bizi sevindiriyor.



Bugünkü görüşmemizde kapsamlı bir şekilde ikili ilişkileri ele aldık. Önümüzdeki süreçte atacağımız adımları değerlendirdik. İlişkilerimizi gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bilişim teknolojileri ve yenilebilir enerji gibi alanlarda yeni iş birliklerine hazırız.

"İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANDI"

Savunma sanayii, Finlandiya ile bir diğer iş birliği alanımızı oluşturmakta. Savunma Sanayii İş birliği Mutabakat Muhtırası'nı geçtiğimiz haziran ayında imzalamıştık. İki ülke arasında yeni bir dönemin kapısı aralandı. NATO'nun caydırıcılığını pekiştirecek bu iş birliğini, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği ve savunma sanayii kapasitesine de katkı sağlayacak bir adım olarak görüyoruz.

"FİNLANDİYA'NIN ÜLKEMİZİN AB ÜYELİK SÜRECİNE VERDİĞİ DESTEĞE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Türkiye, Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlayan kritik bir NATO müttefikidir. Türkiye'nin SAFE mekanizması başta olmak üzere AB'nin savunma ve güvenlik girişimlerine dahil edilmesi önem taşımaktadır. Finlandiya'nın ülkemizin AB üyelik sürecine başından beri verdiği desteğe teşekkür ediyorum.



AB'nin ülkemizle ilişkilerini uzun vadeli ve gerçekçi bir bakış açısı ile ele alması gerekmekte. İş birliğimizi ileri taşıyacak perspektife ihtiyacımız var. Vize serbestisi diyaloğunun ilerletilmesinin her iki tarafın da menfaatine olduğuna inanıyoruz.

"AB'NİN TÜRKİYE'SİZ, TÜRKİYE'NİN DE AB'SİZ EKSİK KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bulunduğumuz yerden bakıldığında Avrupa da yeni bir stratejik denklemin eşiğine girmiş durumda. Bu konjonktürde AB'nin Türkiyesiz, Türkiye'nin de AB'siz eksik kalacağını düşünüyoruz.



AB ve Türkiye’nin mevcut entegrasyon sürecini herhangi bir bahaneye dayanmaksızın bir an önce ileri taşıması gerekmekte. Biz hükümet olarak bu konunun arkasına büyük bir irade koyuyoruz

"ZORLUKLAR KARARLI DURUŞUMUZU DEĞİŞTİRMEYECEKTİR"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı da görüşmemizde ele alma fırsatımız oldu. Türkiye olarak adil ve kalıcı barışa ancak diplomasi yoluyla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Zorluklar kararlı duruşumuzu değiştirmeyecektir. Barışın tesisine yönelik çabalarımızı sürdürmekteyiz.

GAZZE'DE ATEŞKES DEĞERLENDİRMESİ

Bugünkü gündem maddelerimizden biri de Gazze'deki son gelişmelerdi. Ateşkesin ilanından bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 250 Filistinli hayatını kaybetti. Biz tüm zorluklara rağmen ateşkesin devam etmesini, bir sonraki aşamaya geçilmesini, uluslararası toplumun bu noktada üzerine düşen görevi yapmasını bekliyoruz. Türkiye de elinden geleni yapmakta. Özellikle BM'de devam eden çalışmalar var, barış planının nasıl hayata geçirileceğine ilişkin müzakereler devam etmekte. İnsani yardımların içeriye girişi yetersiz, bu konuda da çeşitli şikayetler var. Onları da daha iyi nasıl etkin hala getiririz. Bu hususta çalışmalarımız devam etmekte.

"FİNLANDİYA'NIN FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIMASINI İSTERDİM"

Finlandiya'nın Filistin'i Devlet olarak tanımasını isterdim. Şu an 150'den fazla ülke Filistin'i devlet olarak tanımaktadır. Eminim Finlandiya'nın kendine has sebepleri vardır. Finlandiya'nın ikili devletli çözümü desteklemesi, ateşkesi desteklemesi, insani yardımlarda desteğe hazır olması bizim için önemli husus.

FİNLANDİYA'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM: "TEK GÜÇ OSMANLI İMPARATORLUĞU'YDU"

Ortak basın toplantısında, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen de önemli açıklamalarda bulundu.

Valtonen, Hakan Fidan'a Rusya'ya ilişkin bir kitap gönderme nedenine değinerek şöyle dedi:

