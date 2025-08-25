Hakan Fidan'dan dünyaya Filistin çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Burada Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya gelen Fidan, akabinde de toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, burada yaptığı konuşmada bir kez daha Gazze'den ve İsrail'in zulmünden bahsetti.

Dünyaya çağrı yapan Bakan Fidan, şöyle dedi:

"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR"

Filistin Devleti tanınmalı. Filistin'in BM'ye tam üye olmasıyla ilgili olarak bir insiyatif başlatmalıyız. İsrail'in genel kuruldaki faaliyetlerinin askıya alınmasını sağlamalıyız.



Bu çerçevede Gazze'nin de Arap İslam Planı'nın ertesi gününe hazırlanması için desteklerimizi saplamalıyız. Türkiye, elinden geleni yapmaya hazır.

"İSRAİL'İ DURDURMALIYIZ"