Hakan Fidan'dan NATO'da diplomasi trafiği

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de diplomatlarla bir araya geldi.
- Fidan, Avrupa Birliği yetkilileri Marta Kos ve Kaja Kallas ile ikili görüşmeler yaptı.
- Görüşmelerin detayları Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Fidan, Brüksel'deki toplantı öncesinde de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
HAKAN FİDAN'IN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Kos ile Brüksel'de bir araya geldiği bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.
Bakanlığın NSosyal hesabından, Fidan'ın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel'deki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Buna göre Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile bir araya geldi.