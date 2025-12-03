Hakan Fidan'dan NATO'da diplomasi trafiği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Fidan, Brüksel'deki toplantı öncesinde de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

HAKAN FİDAN'IN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Kos ile Brüksel'de bir araya geldiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Fidan'ın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel'deki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile bir araya geldi.