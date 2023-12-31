Hakkari'de art arda depremler: Vatandaşlar sokağa çıktı Yüksekova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 3,5 ve 4,5 olmak üzere iki deprem daha oldu.

AA

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Hakkari'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, 19:37'de merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İlk depremin ardından saat 19:52'de 3,5 ve saat 20.06'da 4,5 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem daha kaydedildi.

"Olumsuz bir ihbar yok"

Hakkari Valisi Ali Çelik, şu ana kadar bir olumsuz durumun tespit edilmediğini açıkladı.

Hakkari Valiliğince, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimiz Yüksekova ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak şu ana kadar 112 başta olmak üzere ilgili birimlere ulaşan bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Başta kolluk birimleri olmak üzere diğer idari birimler hem muhtarlarımızla görüşerek hem de alanda tarama yaparak olumsuz olup olmadığı hususunu takip etmektedirler. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

"Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)