Hakkari'de askeri üs bölgelerinde 4 metre karla mücadele

DHA
Hakkari, yoğun kar yağışıyla mücadele ediyor...
Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde kışın yağan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan rakımı yüksek askeri üs bölge yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
4 METREYİ BULUYOR
Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarda kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buluyor.
KARDAN TÜNELLER AÇILIYOR
İş makineleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bazı bölgelerde, kardan tüneller açarak güçlükle ilerleyebiliyor.
Karla kaplı yolların bazı bölümlerinde kar temizleme çalışmasını tamamlayan ekipler, kalan kısımları da kısa sürede açmayı hedefliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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