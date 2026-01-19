Suriye'de oluşan haritanın ardından Selahattin Demirtaş'ın sözleri yeniden gündeme geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de devrim niteliğinde operasyon...

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında kalan terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etti.

Bölgedeki sivillerin tahliyesinin ardından Suriye ordusu, 15 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde terör örgütüne karşı operasyon başlattı.

TABKA'YA GİRİLDİ

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Tabka Havaalanı içindeki terör örgütü mensuplarını kuşattığı belirtildi.

Suriye güçlerinin ayrıca birçok farklı noktadan Tabka kent merkezine girmeye başladığı ifade edildi.

DEYRİZOR VE RAKKA DA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Suriye ordusu Fırat Nehri'nin batısında, Rakka ilinin kent merkezine girerek bölgede kontrolü ele geçirdi.

Rakka dışında petrol ve gaz sahalarının yoğun olarak bulunduğu Deyrizor da terör örgütünden kurtarıldı.

Suriye ordusu, aşiretlerin de desteğini alarak büyük bir operasyona imza atarken yeni bir harita ortaya çıktı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNMEDE GELDİ

Operasyonlarla beraber terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısından tamamen çıkarılırken HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözleri yeniden gündeme geldi.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun YPG/PKK için kullandığı “Fırat’ın batısına geçemeyecekler artık” açıklamasına Demirtaş, "Geçecekler. Sen de mal mal izleyeceksin." şeklinde bir cevap vermişti.

ERDOĞAN'IN ATTIĞI TWEET DE GÜNDEMDE

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de terör örgütü eliyle oluşturulmak istenen illegal yapılara asla izin verilmeyeceğiyle ilgili 2015 yılında yaptığı konuşma, Şara'nın entegrasyon açıklaması sonrası Türkiye kamuoyunda yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Buradan tüm dünyaya sesleniyorum, Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz." demişti.