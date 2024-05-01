Hakkari'de köyler terörden temizlendi: Köylere geri dönüş hazırlığı başladı Çukurca ilçesinde güvenlik nedeniyle boşaltılan 29 köye vatandaşların geri dönüşü için çalışma başlatıldı.

İHA

Güvenlik güçleri, yurdun her noktasında terörle mücadelesine devam ediyor...

Yapılan başarılı operasyonların meyvesi yenilmeye başlanırken artık korkunun etkisi altında olan bölgelerde huzur ve güven hakim.

Hakkari PKK'lılardan arındırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde Hakkari, PKK'lılardan arındırıldı.

Mehmetçik teröristlerin kökünü kazırken, Çukurca ilçesine huzur hakim olmaya başladı.

Dönüş için çalışmalar başladı

Teröristler tarafından evleri yakılan ve 29 yıl köylerinden uzak kalan vatandaşlar, Mehmetçik sayesinde yeniden bölgeye gelmeye başladı.

Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatıyla kademeli olarak yeniden yerleşime açılması planlanan Çukurca ilçesine bağlı Tekevler, Işıklı, Çayırlı, Uzundere, Dedeköy, Çağlayan, Karasu, Çınarlı, Kavuşak, Maden, Kayalık, Kurudere köyleri ile bağlı mezralarına dönüşün yapılması için çalışma başlatıldı.

Köyleri ziyaret ettiler

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, beraberindeki Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, Çukurca Özel Harekat Amiri Muhammet Öcal ve İlçe Özel İdare Müdürü Abdulkuddus Tunç ile birlikte ilk olarak 1995’ten beri güvenlik gerekçesiyle boşaltılan Işıklı, Kavaklı ve Kurudere köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bölge güzelliğiyle hayran bırakıyor

Bölgedeki birçok hayvan ve bitkiye hayat veren vadideki Kırmızıtaş Gölü de güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Verimli yaylaları bünyesinde barındıran bölge, terör sebebiyle yıllarca kullanılamadı.

Hayvancılıkla uğraşan yöre halkı, sağlanan güvenli ortamla birlikte bölgeyi keşfe çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)