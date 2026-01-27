Hakkari’de operasyon: 348 kilo uyuşturucu ele geçirildi

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri 332 kilo skunk ve 16 kilo metamfetamin ele geçirdi.
- Operasyonun Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütüldüğü açıklandı.
- Uyuşturucu ile bağlantılı şüpheliler hakkında soruşturma ve operasyonlar devam ediyor.
Halk sağlığını tehdit eden uyuşturucu madde ve tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.
348 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube ekipleri, Yüksekova kırsalında operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan operasyonda, 332 kilogram skunk ve 16 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 348 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.
Uyuşturucu maddelerle bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma ve operasyonların sürdüğü bildirildi.
"TEDARİK AĞLARINI ÇÖKERTİYOR VE SUÇ GELİRLERİNE DARBE VURUYORUZ"
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu Suç Örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz.
Emeği geçenleri tebrik ederim."