Hakkari’de operasyon: 348 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Halk sağlığını tehdit eden uyuşturucu madde ve tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

348 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube ekipleri, Yüksekova kırsalında operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda, 332 kilogram skunk ve 16 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 348 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Uyuşturucu maddelerle bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma ve operasyonların sürdüğü bildirildi.

"TEDARİK AĞLARINI ÇÖKERTİYOR VE SUÇ GELİRLERİNE DARBE VURUYORUZ"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: