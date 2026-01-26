Hakkari'de termometreler eksi 20 dereceyi gördü Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle günlük yaşam adeta durdu. İlçe genelinde etkili olan dondurucu soğuklar ve yoğun sis, hem ulaşımı hem de günlük faaliyetleri olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğuklar nedeniyle araçlar branda ve battaniyelerle korunurken, üç metreyi aşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor.

Karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için çalışırken, yetkililer don ve buzlanmaya karşı uyarılarda bulundu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi genelinde etkili olan aşırı soğuklar ve yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle araçların yakıt depoları ve motor aksamlarının donmasını engellemek isteyen vatandaşlar, otomobillerini branda, battaniye ve naylonlarla sararak önlem alıyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü ilçede, bina çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreyi aştı. ARAÇLARA BRANDALI KORUMA Aracını korumaya çalışan ilçe sakini, bölgedeki çetin şartları şu sözlerle ifade etti: Gece sıcaklık çok düşüyor. Eğer akşamdan bu brandayı çekmezsek, sabah motorun donmasını engelleyemeyiz. Branda ve battaniye bizim burada tek savunma hattımız haline geldi. Karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için buzlanan yollarda tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, don ve buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları, vatandaşları ise çatı altlarındaki buz sarkıtlarına karşı tedbirli davranmaları konusunda uyardı.

