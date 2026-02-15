Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde yoğun günler yaşanıyor Kış turizminin Doğu’daki önemli duraklarından biri olan Hakkari’deki 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi, hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Özellikle hafta sonları, merkez hem kentten hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor.

Hakkari'de kent merkezine 12 kilometre mesafedeki kayak merkezinde son yağışların ardından kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Kayak sezonunun uzun sürmesi ve kristal kar yapısıyla öne çıkan merkez, kentin yanı sıra çevre illerden kayak tutkunlarını da ağırlamaya başladı. TATİLCİLER AKIN ETTİ Hafta sonu tatilini fırsat bilerek merkeze gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak, çocuklarıyla gelen aileler de kızaklarla kayarak eğlenceli zaman geçirdi. Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tesiste hazır bekledi.

