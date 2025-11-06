Hakkında soruşturma başlatılan Özgür Özel, hakaretleri için geri adım attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargı mensuplarını ve iktidarı çirkin ifadelerle hedef almaya devam ediyor.

Partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde konuşan Özel, Başsavcı Akın Gürlek’i hedef aldı.

"İTİNE KÖPEĞİNE SAHİP ÇIK"

Özel, yaptığı konuşmada dolaylı yoldan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Bundan sonra etrafındakilere talimat verdiğinde bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık." ifadelerini kullandı.

Hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Özgür Özel geri adım attı.

ÖZGÜR ÖZEL HAKARETİNİ İNKAR ETTİ

"Ben lafı ortaya söyledim, hakim ve savcılara söylemedim." diyen Özel şöyle konuştu: