Hakkında soruşturma başlatılan Özgür Özel, hakaretleri için geri adım attı

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma açıldı.
- Özel, yaptığı açıklamada sözlerinin genel olduğunu ve kişileri hedef almadığını belirtti.
- İfadeleri nedeniyle geri adım atan Özel, savcılığın başlattığı soruşturma karşısında savunma yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargı mensuplarını ve iktidarı çirkin ifadelerle hedef almaya devam ediyor.
Partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde konuşan Özel, Başsavcı Akın Gürlek’i hedef aldı.
"İTİNE KÖPEĞİNE SAHİP ÇIK"
Özel, yaptığı konuşmada dolaylı yoldan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Bundan sonra etrafındakilere talimat verdiğinde bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık." ifadelerini kullandı.
Hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Özgür Özel geri adım attı.
ÖZGÜR ÖZEL HAKARETİNİ İNKAR ETTİ
"Ben lafı ortaya söyledim, hakim ve savcılara söylemedim." diyen Özel şöyle konuştu:
Ben savcıyı eleştirdim sonra döndüm Erdoğan’a 'etrafına sahip çık Dilek Hanım’a çocuklara çok çirkin hakaretler ediliyor.' dedim. Ben ortaya söylemişim üstüne alınana bak. Dilek Hanım’a o lafları edenler, çocuklara hakaret edenler için söylüyorum. Bize söyledi diyor. Ben ortaya söyledim.