Hamdi Akın, İBB soruşturmasında ifadeye çağrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik aylar önce başlatılan "yoksuzluk ve rüşvet" soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda da soruşturma genişledi ve bazı isimlere kadar uzandı.

Dün Koç Holding’e bağlı Divan Otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk, gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan ve ifade veren Tomruk, ilerleyen saatlerde ise serbest kaldı.

Bugün ise bir isim daha ifadeye çağrıldı.

HAMDİ AKIN İFADE VERECEK

İş dünyasından bir isim daha soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İstanbul Adalet Sarayı’na çağrıldı ancak Akın hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

İBB SORUŞTURMASI

31 Mart seçimlerinde CHP ve DEM Parti'nin "kent uzlaşısı" kapsamında, CHP'nin Esenyurt adayı olan ve yüzde 49 oy oranıyla belediye başkanı seçilen Ahmet Özer, 30 Ekim’de "PKK/KCK terör örgütü üyeliği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Özer, aynı zamanda İBB soruşturması kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçundan da tutuklandı.

İkinci operasyon ise Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün belediyelere rüşvet vererek ihale organize ettiği" suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, 13 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da olduğu toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

"Suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla 4 gün İstanbul Emniyeti'nde gözaltında tutulan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 17 Ocak’ta tutuklandı.

ONLARCA İTİRAFÇI, BAKLAVA KUTULARI VE VALİZLERLE RÜŞVET

Esenyurt ve Beşiktaş ile başlayan operasyonlar, daha birçok ilçe ve nihayetinde İBB'ye uzadı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla devam eden İstanbul'daki operasyonlar Antalya, Adana, Manavgat, Adıyaman gibi birçok CHP'li belediyeye sıçradı.

Geçtiğimiz yıldan bu zamana geçen süreçte soruşturmalar derinleşirken, gizli ihale toplantıları, otellerde yapılan rüşvet görüşmeleri öncesinde güvenlik kameralarına çekilen bantlar, bavullarla para transferleri ve en son da baklava kutuları ile rüşvet teslimatı görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu.

Onlarca ismin yapılan yolsuzlukları itiraf ederek etkin pişmanlıktan yararlanıp kirli çamaşırları ortaya döktüğü soruşturmalarda, 17 CHP'li belediye başkanı çeşitli suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.