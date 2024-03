Hamza Dağ: Eser ve hizmetlerimizle İzmir'imiz kalkınacak AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki seçimler için destek isteyip, "Belediyelerimizle, esnafımızla, vatandaşımızla gece gündüz demeden, çalışacağız” dedi.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği'ni ziyaret etti.

Ziyarete, AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da katıldı.

Ziyarette konuşan Dağ, “Ekonominin bel kemiği, şehirlerimizin her bir sokağını güzelleştiren esnaf ve sanatkarlarımız daima kıymetlimiz olmuştur. 21 yılda eğitimden sağlığa, enerjiden turizme, ulaşımdan altyapıya kadar hayata geçirdiğimiz eser ve hizmet ekosistemi sayesinde üretim, pazarlama ve dağıtımın önünü açtık. Siyasi istikrarsızlıklarla duran ekonominin çarklarını işler kıldık. Esnafımıza, 468 milyar lira sübvansiyonlu finansman desteği sağladık. Zor zamanlarında yanlarında olduk. Salgın döneminde sadece gelir kaybı ve kira desteği olarak 4,6 milyar lira kaynak aktardık. En küçük ölçekli işletmemizden en büyüğüne varıncaya kadar üreticimizle el ele vererek 256 milyar dolarlık ihracat rakamıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Devlet millet el ele vereceğiz ve daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.

"Bizi hep sokakta göreceksiniz"

Ticaretin üç saç ayağı olduğunu vurgulayan Dağ, “Bunlar yerel yönetim, hükümet ve esnaftır. Esnafımız çalışkan, hükümetimiz yatırımlarıyla ön açıyor, büyükşehir olarak bizler de projelerimizi yaptık, hazırız. 5 yıl boyunca öyle bir çalışacağız ki yazarın dediği gibi 'Günümüz asra bedel olacak'. Bizi, hep sokakta göreceksiniz. Esnafımızın yanında göreceksiniz. Çalışırken göreceksiniz. Projelerimizin başında göreceksiniz. İzmir'de ulaşımın ne kadar rahat olduğunu göreceksiniz. İzmir'i depreme hazırlarken göreceksiniz. Sokaklarında güveni, huzuru tesis ederken, kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın, amcalarımızın, annelerimizin yanında göreceksiniz. Sahici, samimi, doğru, çalışkan olacağız. Şimdi İzmirli hemşehrilerimize söz veriyoruz. Belediyelerimizle, esnafımızla, vatandaşımızla gece gündüz demeden, çalışacağız. İzmir'i parmakla gösterilen model şehir yapacağız." ifadelerini kullandı.

"24-30 yıldır yapılmayan birçok şeyi 5 yıla sığdıramayacağımı da işin doğrusu iyi biliyorum"

"Eser ve hizmetlerimizle esnafımız kazanacak, İzmir'imiz kalkınacak" diyen Dağ, şöyle devam etti:

"İlçe belediyemizde gerçekten çok birbirinden kıymetli arkadaşlarımızı aday gösterdik. Siyasi bazı reflekslerden aranıp ilçelerde de isimlere baktığınızda aslında bizim gösterdiğimiz aday isimlerinin İzmir'in dokusuna, yapısına sonuna kadar uygun olduğunu, her demografiden ve her meslek grubundan arkadaşımızın bulunduğunu görürsünüz. Onun için ilçelerde ve büyükşehirde de hep birlikte bir hizmet seferberliği ortaya koymak durumundayız. Ben bu projeleri açıklıyorum. Heyecanım var. Yaşayacağım zorlukları da biliyorum. Çok kolay olmadığını da biliyorum. 24-30 yıldır yapılmayan birçok şeyi 5 yıla sığdıramayacağımı da işin doğrusu iyi biliyorum. Bu projelere baktığımda, takvimleme yaptığımda 5 yılında çok çabuk geçeceğini de biliyorum. Bu nedenle tüm İzmirli hemşehrilerimizin güçlü bir desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü elimizin kuvvetlenmesi gerekiyor."

"İzmir her zaman pozitif ayrımcılık gördü."

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise "6 yıldır bu şehrin 30 ilçesinde, 1293 mahallesinde elimizin değdiği kadar hükümetimizin ve bizlerin destek olabildiği kadar herkese dokunmaya çalıştık. Dokunduğumuz yerden de ses geldi. Bugün o ektiğimiz tohumların yeşerdiğini görüyoruz. Her gittiğim yerde 'esnafın ablası olarak' beni kucakladınız. Ama biz de her zaman sizlerin hakları, hukukları burada yapılacak işler anlamında ve İzmir özelinde, buradaki 12 tane kefaletimizle beraber el ele verdik. Devletimizden, ne imkan varsa ilk önce İzmir'e getirmek için, öncelikle genel başkan yardımcımız daha sonrasında 8 il milletvekili ile beraber İzmir her zaman pozitif ayrımcılık gördü. Bu merkezi hükümet olarak görüldü. Ama İzmir'de maalesef yerel yönetimlerde o pozitif ayrımcılığı görmedik. O yüzden biz de Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, 30 ilçesine birbirinden kıymetli arkadaşlarımızla hizmet etmek için kolları sıvadık." dedi.

"Konak'ın, İzmir'in kalbi sıkıntı çekiyor"

Konak'ın İzmir'in en önemli ilçelerinden biri olduğunu söyleyen Çankırı, “İzmir'in kalbi dediğimiz Konak'ımız artık kanı pompalamıyor. Konak'ın, İzmir'in kalbi sıkıntı çekiyor. O yüzden sizlerle beraber el ele, gönül gönüle inşallah Konak'ı ve bu şehri yerelde kalkınmasıyla güçlendireceğimizden emin olmanızı isteriz. Konak'ta 40 bin esnafımız var. 40 bin tabela var. Burada her gün açılan tabela hem ticarete hem belediyesine hem de vatandaşlara çok büyük bir katkı sunar. O nedenle buradaki ticareti geliştirmek, iyileştirmek bizim boynumuzun borcu. Ben de bu borcu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 6 yıldır İzmir'de 3 dönemdir milletvekilliği yapan birisi olarak canla başla çalışacağımı bilmenizi isterim. Hepiniz kıymetlilerimsiniz. Çünkü sizler bugün burada bir kişi olarak oturmuyorsunuz. Hepinizin yanında mutlaka en azından 3 kişi, 10 kişi vardır. Yanınızda çalışanlara, evinizdeki eşlerinize, bahanedeki komşularınıza, bizlerden çok selamlar. İzmir artık hizmette buluşacak. Biz buna hazırız. Sizlerin de hazır olduğunuzu biliyoruz." diye konuştu.

