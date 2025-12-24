Yılmaz Tunç: 11. Yargı Paketi'nin yasalaşma sürecinde emeği bulunanlara teşekkür ediyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM Genel Kurulu’nda, kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Paket kapsamında yer alan ve "Covid-19 düzenlemesi” olarak anılan infaz indirimini içeren 27'nci madde kabul edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teklifin kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ÖNEMLİ DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR"

Bakan Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen ‘Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda hazırlanan yargı paketiyle; toplumsal huzurun desteklenmesi, suçla daha etkin mücadele edilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artırılması, infaz adaletinin sağlanması alanlarında önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

"EMEĞİ GEÇEN TÜM MİLLETVEKİLLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"