Hamza Dağ, İzmir için yüzde 50 indirimli su müjdesi verdi AK Partili Dağ, "Vatandaşlarımızın su faturalarını yarı yarıya indireceğiz" dedi. Dağ, Türkiye’nin en pahalı suyunun İzmir'de kullanıldığını söyledi.

İHA

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, kentteki seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Dağ, 31 Mart seçimlerinde İzmirlilerden belediye başkanlığı için yetki istiyor.

İzmir’de yaşayan Sivaslılarla bir araya gelen Dağ, ulaşımda 90 dakika uygulamasını geri getireceklerini yineledi.

İzmirlilere ikinci müjdesini vermeden önce Dağ, “İzmir, Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan şehir." hatırlatmasında bulundu.

"Su faturalarını yarı yarıya indireceğiz"

Bu durumdan çok rahatsız olduğunu söyleyen Dağ, vaadini açıkladı:

Göreve geldiğimizde ilk iş olarak en büyük, en temel ihtiyaç olan suyun ücret tarifesinde yüzde 50 oranında indirime giderek vatandaşlarımızın su faturalarını yarı yarıya indireceğiz.

“İzmir varsa umut vardır”

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu kahvaltı programına katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Dağ, şöyle dedi:

Şehrimizin yıllara sâri biriken sorunları, yönetimsel garabetleri İzmirlilerin bu güzel şehri doyasıya yaşamasına engel olmakta. Buradan kıymetli hemşerilerime seslenmek istiyorum.



Altyapıdan üst yapıya, ulaşımdan çevre düzenlemesine varıncaya kadar her alanda yaşanan sıkıntılar sizleri umutsuzluğa sevk etmesin. İzmir nice karanlıkları, karamsarlıkları geride bırakarak kurtuluşun sembolü olmuş şehr-i abidedir. İzmir varsa umut vardır. Ne diyoruz her defasında ‘Biz İzmir’iz Başarabiliriz.'

“Sosyal belediyeciliği de ihmal etmeyeceğiz”

“31 Mart’a kadar durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden İzmir’in sokaklarını arşınlamaya, vatandaşlarımızın taleplerini dinlemeye; sıkmadık el, girmedik gönül bırakmamaya gayret edeceğiz.” diyerek sözlerini sürdüren Dağ, şu ifadeleri kullandı:

Şehrimizin altyapısını sil baştan yenilerken, alternatif yollar ve yeni metro hatlarıyla ulaşım ağını güçlendirirken, sağlam ve güvenli konutlar inşa ederken sosyal belediyeciliği de ihmal etmeyeceğiz.



İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, esnafımızı, çiftçimizi, sanayicimizi, işçimizi ve emeklimizi gözeteceğiz. Bunların yanında hemşerilerimizin mustarip olduğu bazı konular var ki seçildiğimizde hiç beklemeden hayata geçireceğiz.

"Bu şehre yapılabilecek en büyük haksızlıklardan biri"

Bildiğiniz üzere İzmir, Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan şehir. Bu durumdan çok rahatsız olduğumuzu ifade etmek isterim. Bir İzmirli olarak, İzmir sevdalısı olarak en temel ihtiyaç olan suyun; İzmirli hemşerilerimize en pahalı ücret tarifesinden sunulması gerçekten bu şehre yapılabilecek en büyük haksızlıklardan biridir.



0-10 metreküp için 22,09 TL su bedeli ve 11,04 TL atık su bedeli olmak üzere toplamda 33,13 TL ile hemşerilerimize Türkiye’nin en pahalı su sunulmaktadır. Tabi bu rakam 11-20 metreküpte 42,37 TL’ye, 21 m3 ve üstü kullanımlar için de 79.33 TL’ye varmaktadır.

Dağ’dan İzmirlilere yüzde 50 indirimli su müjdesi

İnşallah göreve geldiğimizde ilk iş olarak en büyük, en temel ihtiyaç olan suyun ücret tarifesinde yüzde 50 oranında indirime giderek vatandaşlarımızın su faturalarını yarı yarıya indireceğiz. Yapacağımız su ücret tarifesindeki indirim, vatandaşlarımızın bütçesine nefes aldıracak.



Aile ekonomisine katkıda bulunacak. Ayrıca sadece tarife indirimi ile değil alt yapı çalışmalarımızla ve yenilikçi su politikalarının uygulanması ile yaşadığımız çağa aykırı bir şekilde yaşanan su kesintilerine de son vereceğiz.

Ayrıca Dağ, 13 Şubat günü de İzmir için hazırlamış oldukları vizyon projelerini açıklayacaklarını duyurdu.

Programa, AK Partili ve MHP’li çok sayıda isim ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)