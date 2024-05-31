Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu uzadı Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatında önemli rol oynayan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk tır sürücülerine sıkıntı yaşatıyor..

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AA

Kara nakliyesinin korkulu rüyalarından biri de Bulgaristan tarafındaki işlemlerin yavaş yürütülmesi.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşanıyor.

24 kilometrelik tır kuyruğu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, 24 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü de araçlarında bekliyor.

"Kuyruğa dün girdik, daha önümde 17 kilometre var"

Gebze'den Romanya'ya kereste götüren tır şoförü Mürsel Güler, Bulgaristan sınır kapısının yavaş çalıştığını ve içeri tır almadığını iddia etti.

Kuyrukta beklemenin çeşitli sıkıntılara neden olduğunu ifade eden Güler, "Takograf uygulaması yapsak 4 günde geçemiyorsun, oradan da ceza yiyoruz. 24-25 kilometre kuyruğa giriyoruz. Bulgaristan yavaş değil çok ağır. Kuyruğa dün girdik, daha önümde 16-17 kilometre var." dedi.

"İhracatımız da arttı"

İstanbul'dan Romanya'ya gitmek üzere yola çıkan tır sürücüsü Mehmet Emin Beşeren de Bulgaristan tarafının yavaş çalışması nedeniyle Türkiye tarafında kuyruklar oluştuğunu ileri sürdü.

Tır şoförlerinin kuyruklar nedeniyle mağdur olduğunu dile getiren Beşeren, "İhracatımız da arttı ancak Bulgaristan çalışmadığı için bu kuyruklar oluyor. Düzensiz göçmenler araca girebiliyor. Jandarma 24 saat kontrol ediyor, yardımcı oluyor bize ama tabii biz de bekçilik yapıyoruz, uykusuz kalıyoruz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)