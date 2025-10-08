Hangi ünlüler gözaltına alındı? "Uyuşturu" operasyonu listesi... Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ünlü isimler, şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Aralarında Hadise, İrem Derici, Kaan Yıldırım gibi isimlerin bulunduğu liste uzuyor. Peki; hangi isimler gözaltına alındı? Tutuklandı mı? İşte, son gelişmeler...