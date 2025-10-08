Hangi ünlüler gözaltına alındı? "Uyuşturu" operasyonu listesi...

Ünlü isimlere operasyon...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu operasyonu kapsamında harekete geçti.
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.
"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan gözaltına alınan isimler merak konusu oldu.
Peki; hangi ünlüler gözaltına alındı? İşte, o liste...
SON DAKİKA GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER
Evlerinde gözaltına alınan ve ifadeleri ile kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen isimler şöyle:
-İrem Derici
-Kubilay Aka
-Kaan Yıldırım
-Hadise Açıkgöz
-Berrak Tüzünataç
-Duygu Özaslan Mutaf
-Demet Evgar Babataş
-Zeynep Meriç Aral Keskin
-Özge Özpirinçci
-Mert Yazıcıoğlu
-Feyza Altun
-Derin Talu
-Deren Talu
-Ziynet Sali
-Birce Akalay
-Metin Akdülger
-Ceren Moray Orcan
-Dilan Polat
-Engin Polat