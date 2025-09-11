Harç pulunun zamlanmasına isyan etti: Ben neden para ödüyorum

Geçtiğimiz günlerde alınan karar gündem oldu

Yurt dışı çıkış harcının yeniden belirlenmesine dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÇIKIŞ HARCI FİYATI GÜNCELLENDİ

Kararla birlikte yurt dışı çıkış harcı, 710 liradan bin liraya yükseltildi.

Karardan sonraki 10 gün boyunca yapılan yurt dışına çıkışlarda ise yeni ücret farkı alınmayacak.

TEPKİ GÖSTERDİ

Karar gündemdeki yerini korurken bir vatandaş, çektiği videoyla karara isyan etti.

"BEN NEDEN ÜLKEDEN ÇIKMAK İÇİN BİN LİRA ÖDÜYORUM"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda karara tepki gösteren kadın, "Ben niye sadece ülkeden çıkmak için bin TL ödüyorum ya, neden ödüyorum?" ifadelerini kullandı:

"BEN UÇAK MIYIM, UÇAKLAR VERSİN VERGİSİNİ"

Kadın, videoda şu ifadeleri kullandı:

Harç pulu nasıl bin TL olabilir ya! Daha ucuza uçak bileti, otel bile bulabiliyorum. Ben niye sadece ülkeden çıkmak için 1000 TL ödüyorum ya, neden ödüyorum? Her çıkışımda bu parayı ödüyorum. Niye bu her yıl zamlanıyor? Ben uçak mıyım, uçaklar versin vergisini. Ben bu vergiyi bilmek istemiyorum.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİR?

Yurt dışına çıkacak vatandaşların ödemek zorunda olduğu çıkış harcı ödemesi, artık Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital.gib.gov.tr adresi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilen ödemeler, elektronik ortama aktarılıyor.

Harç ödemeleri ayrıca anlaşmalı bankaların internet ve mobil şubelerinden, PTT şubelerinden, vergi dairelerinden ve havalimanlarındaki ödeme noktalarından da yapılabiliyor.