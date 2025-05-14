Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa etti

TBMM'de sandalye dağılımı yine değişiyor.

Muhalefetteki istifalara bir yenisi daha eklendi.

CHP'nin Konya listesinden TBMM'ye giren Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

"DAVUTOĞLU'NA BAŞARILAR DİLERİM"

X hesabından bir paylaşım yapan Ekici, şu ifadeleri kullandı:

Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum.



Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.