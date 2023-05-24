Hatay Defne Devlet Hastanesi'nin içinden görüntüler Muhalefetin bitirilmediği iddiasıyla gündeme getirdiği Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı. Hastaneden yansıyan görüntülerde vatandaşların şifa bulmak için yoğunluk oluşturduğu görüldü.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat sabahına deprem felaketiyle uyandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 11 ilimizde birden büyük yıkıma yol açtı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden en çok zarar gören şehirlerimizin başında Hatay geldi.

Binlerce insanımızın hayatını kaybettiği felaketin ardından hızlıca çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda 24 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Hatay Defne Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı.

Muhalefetin 'bitirilmedi' iddiası çürüdü: Hasta kabulüne başlandı

Yapımı tamamlanan 300 yataklı hastane, 2 aylık gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Ancak hastaneyle ilgili muhalefetten çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Bitirilmediği söylenen Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili spekülasyonlar sürdürülmeye çalışıldı.

Muhalefetin bitirilmediğini söylediği Hataylı depremzedelere şifa dağıtacak hastane, dün itibarıyla hasta kabulüne başladı.

Girişindeki "İnsanlık merhamet üzerine kuruludur" yazısıyla hastaları karşılayan hastanenin inşa sürecinde 28 bini kapalı, 79 bin metrekare alanda ağır çelik yapı tekniği ile modüler duvar sistemi kullanıldı.

256'sı hekim bin 44 sağlık çalışanı görev alıyor: Yoğunluk dikkat çekti

Ayrıca hastanede 51 yoğun bakım, 41 acil müşahede yatağı, 11 ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, endoskopi, kolonoskopi, MR, tomografi, ultrason görüntüleme üniteleri ve diş polikliniği de yer alıyor.

256'sı hekim bin 44 sağlık çalışanı hastanede görev yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin ardından 3 gün önce hasta kabulüne başlayan hastaneye Hataylıların ilk günden ilgisi yoğun oldu.

Hastaların ağırlıklı olarak, dahiliye, çocuk sağlığı, kadın doğum ve ortopedi bölümlerine başvurdukları görüldü.

Bakan Koca, hastaneyi ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bölgedeki temaslarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor.

Yapımları devam eden İskenderun ve Antakya Devlet Hastanesi’ndeki çalışmaları yakından takip eden Bakan Koca, sabaha karşı ise Defne Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Yatan hastalarla ve sağlık personeliyle bir araya gelen Bakan Koca, yakınlarını bekleyen vatandaşlar ile de sohbet etti.

Hastalarla ve sağlıkçılarla tek tek ilgilendi

Hastalara acil şifalar dileyip isteklerini soran Bakan Koca, verilen ikramları da geri çevirmedi.

Sağlık çalışanlarına tek tek tatlı ikram eden Bakan Koca, ’Hayırlı geceler hayırlı nöbetler’ diledikten sonra hastaneden ayrıldı.

Bakan Koca, o anları ise sosyal medya hesabından paylaşıldı.