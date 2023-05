Cumhurbaşkanı Erdoğan Defne Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı Depremin büyük yıkıma uğrattığı kentte temelleri 24 Mart’ta atılan Defne Devlet Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

Türkiye'yi büyük yıkıma uğratan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 4 ay geçti...

Geniş coğrafyada hissedilen depremler 11 kentte büyük yıkıma sebep oldu.

Bu illerden biri de Hatay.

Kentte depremin ilk anından itibaren devlet millet el ele yaralar sarılması için tüm imkanlar seferber edildi.

Defne Devlet Hastanesi hizmete başlıyor

Kalıcı konutların temelleri atılırken bir diğer yandan da kentte tüm branşlarda hizmet verecek Defne Hastanesi inşaasında gece gündüz çalışmalar sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli 24 Mart’ta atılan Defne Devlet Hastanesi 60 günde tamamladı.

Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.

Yarın hasta kabulüne başlayacak

İnşaası tamamlanan Defne Devlet Hastanesi hizmete giriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük yıkıma uğramasının ardından devletin tüm imkanlarını seferber ettiği Hatay’da coşkulu kalabalığa sesleniyor.

Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi'nin yarından itibaren hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satır başlıkları şu şekilde:

İşte bir tanesi çıkmış 3 ayda ne yapıyorsun diyor. Sende yüz varsa karakterin müsaitse gel Defne Hastanesi'ni gör. Temelini 24 Mart'ta attığımız 300 yataklı hastanemizi 3 ayda bitirme sözü vermiştik.

Bizde bunlar gibi akşam yalan sabah yalan yok. Bize dediler ki işte burada Kılıçdaoğlu 90 oy aldı, siz yüzde 8 aldınız. Bizi bunlar ilgilendirmez. Burada benim vatandaşım yaşıyor mu, deprem oldu mu, ölen yaralanan var mı? Ben yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Biz ayrım yapamayız. Mezhep dil din ırk bizim dinimizde de yok inancımızda da yok. Vatandaşımız gerekeni yapacaktır. Kardeşlerim Hatay'da 100 yataklı arsuz , 30 yataklı belen hastanesini açmıştık. Neler söylendi hatırlıyorsunuz. Hiçbirine aldırmadık. Yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak burası. Sağlık bakanım ve ekibi gece gündüz çalıştı. Herkesi mahcup ederek hastanemizin inşaatını bitirdik.

Gereken donanımları her şeyi bitirerek sizlerin karşısına alnımız ak olarak çıktık. Şu anda bu hastanede 11 ameliyathane var. Bütün odaları her an yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. En gelişmiş emar ve tomografi cihazları bulunuyor. Temeli atarken ne söz verdiysek yalnızca onu yaptık. Bir fotoğraf karesi üzerinden konuşanlar daha sonra işin nasıl yürüdüğünü gördüklerinde bir tek söz bile etmediler.

