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İHA

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında 17-25 Mayıs tarihleri arasında 4 farklı araçta arama yaptı.

Yayladağı sınır bölgesinde de kontrol gerçekleştiren ekipler, üzerlerinde yasal oturma izni olmayan 65 kaçak göçmeni yakaladı.

187 BİN 735 TL CEZA KESİLDİ

Olayla bağlantılı 8 şüpheliden 6’sı adli makamlara sevk edilerek tutuklandı, diğer 2 şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca, kaçak göçmenlerin taşındığı araçlara el konuldu ve toplam 187 bin 735 TL idari para cezası kesildi.

YAKALANAN KAÇAK GÖÇMENLER TESLİM EDİLDİ

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Hatay Emniyeti, kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.