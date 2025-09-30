Hatay'da deprem konutları tamamlandı

Hatay'da depremin hemen ardından bölgede ihya ve inşa çalışmalarına başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentin dört bir noktasında inşaatlara başlamış ve kısa sürede konutları teslim etmeye başlamıştı.

Depremden sonra Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarına yerleşen hak sahibi vatandaşlardan Osman-Feryal Okuyan çifti, yeni yuvalarında adeta ikinci baharlarını yaşıyor.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Feryal Okuyan, konteyner kentte geçen yaşam mücadelesinin ardından sessiz, sakin bir ortamda huzur içerisinde yeniden yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Osman Okuyan ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Antakya'mız çok büyük hizmetlere kavuşuyor, ancak bu kadar olur." dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, yapılan TOKİ konutlarına alt ve üstyapı çalışmalarına sunduğu katkıların yanı sıra ulaşım hizmetleriyle de destek sağlıyor.