Hatay’da kuduz alarmı: 4 mahalle karantinaya alındı

İHA

Hatay'ın Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi’nde sahipsiz bir köpekte kuduz belirtileri görülmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

Alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’nda incelendi ve kuduz pozitif çıktı.

Durumun kesinleşmesiyle birlikte Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü mahalleleri karantinaya alındı.

Bu mahallelere hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, karantina altına alınan bölgelerde aşılama çalışmalarına başladı.

Bölgedeki evcil ve sahipsiz hayvanlar için yoğun bir koruma programı yürütülüyor.

'FAZLA TEDİRGİN OLMAYA GEREK YOK'

Mahallede yaşayan Sezer Gümüş, kuduz vakasının ardından yaşanan süreci şöyle anlattı:

Mahallemizde sahipsiz bir yavru köpeğin kuduz olduğu söylendi. Yetkililerin incelemesinden sonra köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. Benim de bir hayvansever olarak beslediğim ve sahiplendiğim hayvanlar var. Yetkili kişiler gelip hayvanlara aşı yaptı ve gerekli bilgileri verdiler. Bundan dolayı fazla tedirgin olmaya gerek yok.

YETKİLİLERE HABER VERİLDİ, AŞILAR HEMEN YAPILDI

Mahalle sakinlerinden Hilal Balıkçı ise şunları söyledi: