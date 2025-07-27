Hatay'da şehit olan er, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görev yapan 7 asker, dün yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi gören 7 askerden 2'si şehit oldu.

Şehit olan İkmal Er Semih Erdoğan için memleketi Giresun’un Bulancak ilçesinde tören düzenlendi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Sarayburnu Camii'nde düzenlenen törene, şehidin babası Şerafettin ve annesi Ayşe Erdoğan'ın yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, milletvekilleri, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Tören sırasında bir kız, askerleri güneşten korumak için şemsiye tuttu.

ŞEHİDİN YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanlığı ile kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri törene çelenk gönderdi.

Törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehidin öz geçmişi okundu.

Şehidin yakınları, törende gözyaşlarını tutamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Semih Erdoğan’ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Kuşluhan köyünde dualarla toprağa verildi.