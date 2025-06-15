DHA

İsrail ile İran arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle başta İran olmak üzere Irak, Suriye ve Ürdün hava sahaları uçuşlara kapatıldı.

Hava sahasında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle seferler iptal edildi.

UÇUŞLAR KAPATILINCA OTOBÜSLERE YÖNELDİLER

Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından hava yolunu kullanamayan İranlılar, kara yoluyla ülkelerine dönmeye karar verdi.

Otogarlarda yoğunluk yaşanırken, turizm şirketlerinin önünden de birden fazla otobüs yola çıktı.

TALEP SEBEBİYLE EK SEFERLER KONULDU

İran'a gitmek üzere yola çıkan otobüslerin doluluk oranının arttığı belirtildi.

Bazı İranlılar valizleriyle turizm şirketlerine ait ofislerin önünde beklerken firmalar talebi karşılayabilmek için ek sefer koydu.

Ayrıca yurt dışından gelen bazı yolcular da Türkiye'den İran'a otobüsle gidiyor.

"BİLET SIKINTISI VAR, BULAMAYANLAR ERTESİ GÜNÜ BEKLİYOR"

Otobüs şoförü Ömer Sağdıç, şöyle konuştu:

Biz, 22 saatte Gürbulak Sınır Kapısı'na kadar bin 600 kilometre yol gidiyoruz. Otobüste 47 yolcumuz var, hepsi İranlı olduğu için direkt gümrük kapısına gidiyoruz. Daha önce İran'dan Türkiye'ye yoğunluk olurdu. Şimdi memleketlerine geri dönüyorlar, savaştan dolayı yoğunluk oldu.



Ailelerini merak edenler var. Bildiğim kadarıyla bizim arabalar dolu gidiyor, ek seferler var. Uçak seferleri iptal olmuş, genellikle otobüsü tercih ediyorlar. Bilet sıkıntısı var, bulamayanlar ertesi günü bekliyor veya başka bir zamana alıyorlar.

Memleketine dönen bir yolcu ise, "Çalıştık yeter bu kadar gidiyoruz. Yolculuk bizim şehrimize kadar 3 gün falan sürüyor." ifadelerini kullandı.

"AİLELERİNİ MERAK EDİYORLAR"

Turizm şirketi çalışanı Eyüp Ezati, şu sözleri kullandı: