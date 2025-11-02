Havalimanında olay çıkaran Reha Muhtar, kara listede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Reha Muhtar, havalimanında olay çıkardı...

Reha Muhtar’ın uçağını kaçırdığı için havaalanında tartışma çıkardığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

TELEFONLA KONUŞURKEN X-RAY CİHAZINDAN GEÇMEYE ÇALIŞTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Reha Muhtar’ın havaalanında telefonla konuşurken X-Ray cihazından geçmeye çalıştığı görüldü.

Güvenlik görevlilerinin uyarısı üzerine Muhtar, “Telefonla konuşuyorum, gelmiyorum.” şeklinde karşılık verdi.

"BU NASIL BİR ZULÜM"

Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Muhtar, yönlendirme personelinin doğru çıkışa yönlendirmesi üzerine “Bu nasıl bir zulüm? Siz hayatta zulmetmeyi nereden öğrendiniz?” diyerek tepki gösterdi.

Gece Muhabiri'nin görüntülediği videoda Muhtar’ın, sözlerine “Annenizden mi öğrendiniz, babanızdan mı öğrendiniz, Show Haber’den mi öğrendiniz?” ifadeleriyle devam etmesi dikkat çekti.

GÖRÜTÜLER SONRASI KARA LİSTEYE EKLENDİ

Görüntüler bir anda sosyal medyaya damga vururken konuyla ilgili Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Reha Muhtar'ın kara listeye eklendiğini açıklayan Üstün, şu ifadeleri kullandı: