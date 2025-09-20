Abone ol: Google News

Havalimanı kuralları değişiyor. Son zamanlarda sık sık değişiklik yaşanan kurallara bir yenisi daha ekleniyor. ABD’ye yapılan uçuşlarda geçerli olacak yeni kuralla birlikte o kişisel bakım aleti artık yalnızca el bagajında taşınabilecek.

Yayınlama Tarihi: 20.09.2025 13:22
Havalimanlarında yeni dönem: Bu eşyaları valize koymak yasaklanıyor!

Uçakla seyahat eden yolcuları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme Amerika Birleşik Devletleri’nden geldi.

Özellikle sağlık ve kişisel bakımına önem verenlerin seyahat çantasında mutlaka yer bulan elektrikli diş fırçaları, artık farklı bir güvenlik kuralına tabi olacak.

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA), 4 Eylül’de yayınladığı yeni yönergede, lityum pil içeren elektrikli diş fırçalarının kayıtlı bagajda taşınmasını yasakladı.

YANGINA NEDEN OLABİLİYOR

Kararın gerekçesinin ise havacılıkta uzun süredir tartışma konusu olan yangın riski olduğu belirtiliyor.

Lityum pillerin basınç, sıcaklık ve darbe gibi faktörlere karşı hassasiyeti nedeniyle uçuş güvenliğini tehdit edebileceği vurgulanırken, bu cihazların artık yalnızca el bagajında taşınmasına izin verilecek.

