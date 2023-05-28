Hayko Cepkin, seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, seçim sonuçlarının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Cepkin, CHP kadrolarının kökten yenilenmesi gerektiğini savundu.

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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Sandıktan galibiyetle çıkan Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı oldu.

Ünlü isimlerde seçim boyunca muhalefetin lehine çalışmalarda bulundu.

Bu isimlerden birisi de ünlü şarkıcı Hayko Cepkin oldu.

Muhalefete oy istemişti

Hayko Cepkin seçimlerden önce aleni bir şekilde muhalefete oy istemişti.

Cepkin seçim sonuçlarının ardından hüsrana uğrayan isimlerden birisi oldu.

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Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı

Seçim sonuçlarının ardından ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

Yavaş'a veya İmamoğlu'na bırakmasını istedi

Değişim gerektiğini ve belediye seçimlerine bu değişim çerçevesinde girilmesi gerektiğini belirten Cepkin, görevin Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'na bırakılması gerektiğini savundu.

"Ama malesef yeterli değil siz de takdir edersiniz ki"

Hayko Cepkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Evet sonuçları sabırla bekledik şimdi gerçekler vakti. Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu bey 20 yıl içindeki şartları, adil olmayan mücadeleyi de göz önünde bulundurarak, azimli bir kampanya süreci yürüttüğünüzün hakkını vermeliyiz. Ama malesef yeterli değil siz de takdir edersiniz ki.

"Muhalif kesim umut deresinde çalkalana çalkalana raftingçi oldu"

En yüksek oy oranına sahip muhalif parti olduğunuz için, oylar bölünmesin bir noktada toplansın diye bir çok seçmen CHP ye oy vermektedir. Bu maalesef partinizin oy oranının gerçeğidir. Her seçim zamanı 'bakın bu çok önemli, son seçim, bu kez bitti, oy verin, sandığı bırakmayın' vesaire söylemleri ile muhalif kesim umut deresinde çalkalana çalkalana raftingçi oldu. 20 yıl az bir süre değil ve görüyoruz ki bu uzun süreçte maalesef partiniz bünyesi, elini güçlendirebilecek, organize olabilecek gerçekçi, somut ve yeterli adımlar atamamış. 'Mağlup olsak da bu seçimin kazananı biziz' gibi bir istatistik yüzde hesabı da bu halkı artık kesmez.

"CHP kadrolarının kökten yenilenmesi kaçınılmazdır"