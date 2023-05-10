Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yer değiştirme videosunda yaşananları anlattı Gazeteci Adem Metan'ın 'Peki Sonra?' programına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada gündem olan yer değiştirme videosundaki detayları tek tek anlattı. Bakan Nebati, "Bugüne kadar en üzüldüğüm tek şey varsa budur" dedi.

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Türkiye, asrın felaketinde bir ve tek yürek mücadele ederek zorlu sürecin üstesinden geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin tüm kurumları, teyakkuza geçerek geceli gündüzlü deprem bölgesinde çalışmaları koordine etti.

Bu isimlerden bir tanesi de Şanlıurfa'da görevlendirilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu.

Sosyal medyada gündem oldu

Deprem felaketin 5'inci gününde Şanlıurfa'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sırasında yaşananlar, sosyal medyayı oldukça meşgul etti.

Sosyal medyada kameraya görünme çabası gibi lanse edilen görüntülerde Bakan Nebati'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın yanına geçtiği görüldü.

İlk kez anlattı

Aylar sonra Nureddin Nebati, o görüntülerde neler yaşandığını ilk kez anlattı.

Adem Metan o anları sordu

Gazeteci Adem Metan, 'Peki Sonra?' programına konuk olan Bakan Nebati’ye sosyal medyada gündem olan o anları sordu.

Samimi bir şekilde yaşananları anlatan Nureddin Nebati, olayın aslını tek tek açıkladı.

"Bugüne kadar en üzüldüğüm tek şey varsa budur"

Hayatında yaşadığı en üzücü anlardan birisi olduğunu söyleyen Bakan Nureddin Nebati şu ifadeleri kullandı:

Orada yaşananlar sosyal medyadaki gibi olmadı ama bugüne kadar en üzüldüğüm tek şey varsa budur. Çünkü ben 30 yılı aşkın süredir devam eden siyasi hayatımda hiçbir zaman yer kapma, öne çıkma, fotoğraf verme gibi bir duruş sergilemedim çünkü bana uygun değil. Cumhurbaşkanımızla yürüdüğümüz zaman hep kendimi en arkada görmüş olurum. Bir kere fiziksel temas beni çok rahatsız eder, birine dokunmak irite eder. Şanlıurfa’daki görüntü, beni sanki yer kapma noktasında bir yarışa giren pozisyona soktuğu için üzdü beni.

"Sayın Cumhurbaşkanımızla herhangi bir şey olmadı"

Binali Bey'in nezaketen kendisini yanına çağırdığını söyleyen Nureddin Nebati şöyle devam etti: