Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yer değiştirme videosunda yaşananları anlattı

Türkiye, asrın felaketinde bir ve tek yürek mücadele ederek zorlu sürecin üstesinden geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin tüm kurumları, teyakkuza geçerek geceli gündüzlü deprem bölgesinde çalışmaları koordine etti.
Bu isimlerden bir tanesi de Şanlıurfa'da görevlendirilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu.
Sosyal medyada gündem oldu
Deprem felaketin 5'inci gününde Şanlıurfa'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sırasında yaşananlar, sosyal medyayı oldukça meşgul etti.
Sosyal medyada kameraya görünme çabası gibi lanse edilen görüntülerde Bakan Nebati'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın yanına geçtiği görüldü.
İlk kez anlattı
Aylar sonra Nureddin Nebati, o görüntülerde neler yaşandığını ilk kez anlattı.
Adem Metan o anları sordu
Gazeteci Adem Metan, 'Peki Sonra?' programına konuk olan Bakan Nebati’ye sosyal medyada gündem olan o anları sordu.
Samimi bir şekilde yaşananları anlatan Nureddin Nebati, olayın aslını tek tek açıkladı.
"Bugüne kadar en üzüldüğüm tek şey varsa budur"
Hayatında yaşadığı en üzücü anlardan birisi olduğunu söyleyen Bakan Nureddin Nebati şu ifadeleri kullandı:
Orada yaşananlar sosyal medyadaki gibi olmadı ama bugüne kadar en üzüldüğüm tek şey varsa budur. Çünkü ben 30 yılı aşkın süredir devam eden siyasi hayatımda hiçbir zaman yer kapma, öne çıkma, fotoğraf verme gibi bir duruş sergilemedim çünkü bana uygun değil. Cumhurbaşkanımızla yürüdüğümüz zaman hep kendimi en arkada görmüş olurum. Bir kere fiziksel temas beni çok rahatsız eder, birine dokunmak irite eder. Şanlıurfa’daki görüntü, beni sanki yer kapma noktasında bir yarışa giren pozisyona soktuğu için üzdü beni.
"Sayın Cumhurbaşkanımızla herhangi bir şey olmadı"
Binali Bey'in nezaketen kendisini yanına çağırdığını söyleyen Nureddin Nebati şöyle devam etti:
Ama olayın aslı şu; orada ev sahibiyim, o şehirde koordinatör olarak görevlendirilen kişi benim. İkincisi hanımefendinin arkasında duruyorum ve çok bir itiş kakış var o yüzden benim çekilmem gerekti. Benim öyle bir derdim yok öne çıkayım gibi. Binali Bey'in nezaketi bu işe sebep oldu. Binali Bey, bana şuraya geç dedi, ben de geldim oraya geçtim. Sayın Cumhurbaşkanımızla herhangi bir şey olmadı. Orada Cumhurbaşkanımız kaza geçirdiği için Binali Bey’e dikkat etti. O gün tabii sosyal medya patladı, ertesi gün Binali Bey beni aradı. Çok üzüldüm dedi böyle bir pozisyona ben sebebiyet verdim. Ona üzülmeyin buna da ben üzülmem, iki tane nazik insan bir tanesi sizsiniz bana nezaket gösterdiniz, ikincisi ise Cumhurbaşkanımız, Binali Bey’e dikkat et dedi.