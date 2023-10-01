HDP'den Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, Meclis'te yaptığı basın açıklamasında sabah saatlerinde Başkent'te gerçekleşen bombalı saldırıyla ilgili "Bugün sabah saatlerinde yaşanan saldırıyı kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

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Teröristler bugün Ankara'yı hedef aldı..

Sabah saatlerinde başkentte korku dolu anlar yaşandı.

2 terörist TBMM'nin açılacağı gün, İçişleri Bakanlığı'na yakın bölgede bombalı eylem gerçekleştirdi.

Araçla gelen saldırganlardan biri kendini patlatırken, diğeri Türk polisi tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaşanan saldırı sonrası kınanan olayla ilgili HDP/YSP'den bir açıklama geldi.

Saldırıyı kınadılar

TBMM'de düzenledikleri basın açıklamasında konuşan Eş Sözcüler Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın, saldırıyı kınadılar.

"Bugün sabah saatlerinde yaşanan saldırıyı kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isterim" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Demokratik siyasetin yürütücüleri olarak bu ülkede bilindiği gibi şiddetin her türlüsünün zemin bulmadığı, barışın ve huzurun tesis edilebildiği bir ülkenin mücadelesini verdik, vermeye devam edeceğiz.

"Kürt meselesi çözümsüz bırakıldıkça Türkiye halkları bedelini ağır ödemekte"

Değerli Türkiye halkları, siyasi iktidarın bir zamanlar çözeceğini iddia ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sorunun çözümü için gerekirse baldıran zehri içebileceğini” ama şimdilerde yok saydığı Kürt meselesi çözümsüz bırakıldıkça Türkiye halkları bunun bedelini her geçen gün daha ağır ödemektedir.



Şiddet ve çatışma ortamı devam ettikçe yoksulluk katlanarak artıyor, savaşa yatırılan bütçe ile soframızdan ekmeğimiz çalınıyor, dışa bağımlı ekonomi belimizi büküyor, devlet içinde çeteleşmeler yaşanıyor, hukuksuzluk ve adaletsizlik her alanın sistemsel kuralı haline geliyor.