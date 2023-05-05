HDP'li Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu'na tehdit: Bize yanlış yaparlarsa hesabını sorarız

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Türkiye'nin tek gündemi olan seçimlere 9 gün kaldı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy için söz verdiği partiler desteklerini duyurdu.

Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin de aralarında bulunduğu 6 partili Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Ancak görünen o ki; HDP'liler Kılıçdaroğlu'na tam anlamıyla güvenmiyor..

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuşan HDP'li Ahmet Türk, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti..

Destekledikleri Kılıçdaroğlu'nun kendilerine yanlış yaparlarsa hesabını soracaklarını belirten Türk, şu ifadeleri kullandı:

Evet bugün bir Millet İttifakı var. Kılıçdaroğlu'na partimiz destek vereceğini açıkladı. Ama herkes şunu bilsin, yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız.