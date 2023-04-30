Kemal Kılıçdaroğlu: HDP ile pazarlık yapmadım CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile pazarlık sorusuna, "Böyle bir şey yok. Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başına pazarlık yapma şansım var mı?" cevabını verdi.

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere kısa bir süre kaldı.

Siyasetin gündemi ise her geçen gün daha da ısınıyor...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP ile olan ilişkilerinden ötürü eleştiri oklarından kurtulabilmiş değil.

Kandil'den ve HDP'den gelen destek açıklamaları, muhalefetin masaya farklı ortaklar dahil ettiğini gösteriyor.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na açık destek

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyleyerek, "Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik." ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Habertürk'e katılan Kılıçdaroğlu gündeme dair soruları cevapladı.

"HDP ile pazarlık yapmadım"

HDP ile seçim sonrasına ilişkin bir görüşme olup olmadığına yönelik soruya Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:

"MİT onun emrinde zaten. Bizim gizli kapaklı görüşmemiz varsa çıksın açıklasın. Devleti yöneten kişi sorumluluk üstlenir. Diyorum ki 'evet bunlarla oturduk ittifak konusunda anlaştık' derim. Böyle bir şey yok. Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başına pazarlık yapma şansım var mı? Yok masanın altında imiş, yanında imiş, üstünde imiş. Açıkça söyleyin. Milletin kafasını karıştırmak istiyorlar, işin gerçeği bu."

"85 milyonun oyuna talibim"

"HDP, Yeşil Sol ve Türkiye İşçi Partisi 'Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' dediler. Siz onlara bir destek talebinde bulundunuz mu?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, böyle bir talepte bulunmadığını belirterek, "Ben 85 milyonun oyuna talibim. Geçmişte AK Parti'ye MHP'ye oy vermiş vatandaşların oylarına talibim. Türkiye kavgadan yoruldu artık. Buradan çıkmamız lazım." dedi.

