HDP’nin de yer aldığı Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'ndan seçim beyannamesinde özerklik talebi HDP ile temaslarını sürdüren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den destek yağdı. Bugün ise Kandil'in partileri tarafından açıklanan seçim beyannamesinde, Kürdistan hayaliyle bağımsızlık vurgusu yapıldı.

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Seçim arifesinde olan Türkiye'de heyecan giderek artmaya başladı.

Pusuladaki isimlerin netleşmesiyle birlikte, siyaset arenası bir kez daha hareketlendi.

Bu süreçte, muhalefet cephesinde CHP'nin önceki adayı Muharrem İnce'nin aday olması büyük bir korkuya neden oldu.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çareyi HDP'nin desteğini almakta buldu.

Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşlarından destek yağdı

Seçimi kazanmak için her yolu deneyen Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki İyi Parti Lideri Meral Akşener'e rağmen HDP ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin olumlu geçmesi Kandil'de de olumlu karşılandı.

Bunun üzerine PKK elebaşlarından CHP Lideri'ne destekler gelmeye başladı.

Kandil'in partilerinden seçim beyannamesi

Son olarak Kılıçdaroğlu'nun oy almak için ayağına kadar gittiği Kandil'in partileri, bugün seçim beyannamesini açıkladı.

HDP'nin de aralarında yer aldığı Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın beyannamesinde konu başlıkları dikkat çekti.

Kürdistan hayaliyle özerklik talep ettiler

DBP'li Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz tarafından okunan beyannamede ilk olarak özerklik talebi yer aldı.

Beyannamedeki başlıklar şu şekilde:

Kürt halkına Kürdistan'da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verecek bir statünün tanınması.



İttifakımız, tüm siyasi tutsakların ayrımsız ve koşulsuz serbest bırakılmasını savunuyor.



İttifakımız hükümeti, Abdullah Öcalan'ın ve diğer siyasi tutsakların üzerindeki uyguladığı tecrite son vermeye çağırır.

Polisin kolunu ısırdı

DBP'li Aydeniz'in de suç dosyası oldukça kabarık.

2019 yılında Van’da teröristbaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak isteyen grupta yer alan Aydeniz, burada polis ekipleriyle karşı karşıya geldi.

Bu sırada HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, bir polisin kolunu ısırdı. Polise 10 günlük iş göremez raporu verildi.