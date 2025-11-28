Hem benzin hem de motorine indirim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu sefer yaşanan gelişme ise milyonlarca araç sahiplerini sevindirecek cinsten.

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin indirim beklentileri güçlenmeye başladı.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve düşüşün devam etmesi beklentisiyle birlikte rafineri marjlarında gerileme oluşması benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

ÖNCE ZAM GELDİ

Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmişti.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.

25 Kasım'da motorine yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından, haftanın son işlem gününde bir düşüş daha tabelalara yansıdı.

SIRADA ÇİFTE İNDİRİM VAR

Yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında ortalama 63 kuruşluk, motorinde ise ortalama 2 lira 4 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından üç büyükşehirde oluşan tablo şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.37 TL

Motorin: 55.03 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.22 TL

Motorin: 54.88 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.23 TL

Motorin: 56.06 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.55 TL

Motorin: 56.38 TL

LPG: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.