Hicri Yılbaşı 2026 ne zaman, hangi gün? Hicri yeni yıl tarihi...

Takvimlerin yıl sonuna yaklaşması, dini gün ve gecelere olan ilgiyi de artırıyor.

Miladi yılbaşına sayılı günler kala, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Hicri Yılbaşı da araştırılmaya başlandı.

Hicri takvim, ayın hareketlerine göre hesaplandığı için her yıl miladi takvime göre yaklaşık 10–11 gün geri geliyor. Bu nedenle Hicri Yılbaşı’nın tarihi her yıl değişiyor.

Peki; 2026 Hicri Yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, Hicri takvime göre yeni yıl tarihi...

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2026

Takvim hesaplamalarına göre Hicri Yılbaşı, 26 Haziran 2026 Cuma günü idrak edilecek.

Hicri Yılbaşı, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicretini esas alan Hicri takvimin başlangıcıdır. Bu tarih, Hicri 1448 yılının başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 1. günü, Hicri Yılbaşı olarak anılıyor.