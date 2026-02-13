İzmir'de bozuk yolları vatandaşlar onarıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'de CHP'li belediyeler; çöp, su ve altyapı sorunlarına çözüm üretmiyor.

İzmir'de her sağanak yağmurda cadde ve sokaklar göle dönerken, bozuk yollar ise vatandaşların çilesi haline geldi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Bozuk yollar belediye tarafından onarılmayınca, özellikle Karabağlar bölgesinde yaşayan vatandaşlar isyan etmeye başladı.

ELLERİNE KAZMA KÜREK ALIP, İŞE KOYULDULAR

Belediyenin onarmadığı yollar için ellerine kazma kürek alan vatandaşlar, kendi mahallerindeki yolları düzeltmeye başladı.

Belediyeye defalarca şikayette bulunan Karabağlılar, herhangi bir dönüş almadıklarını belirtti.

BUCA'DA DA VATANDAŞLAR YOLLARI ONARIYOR

Yine Karabağlar'da olduğu gibi Buca'da da vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yolları onarıyor.

Geçtiğimiz günlerde Buca'da yaşadığı yolu onaran Serdar Turgut, defalarca durumu belediyeye ve muhtarlığa bildirdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söylemişti.

Yağmur nedeniyle çukurun derinleştiğini anlatan Turgut, "Derinleşince arabalar düşüyordu. Arabaların ön tamponları zarar gördü. Gece rahatsız oluyorduk. Arabaların sesleri eve kadar geliyordu.

Sonra komşuyla beraber 'kendimiz yapalım' dedik. Kendimiz kazdık. Komşumun da taşlarını aldık.

Kendi bahçesine aitmiş, bahçeye götürecekmiş. Ondan rica ettik, taşları aldık. Komşumla beraber burayı yaptık." ifadelerini kullanmıştı.