Hikmet Çetin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na özür telefonu

CHP'de her gün bir kaos...

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, yaptığı bir röportajda sarf ettiği sözler nedeniyle eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi.

MUTLAK BUTLAN İÇİN GÖRÜŞÜYOR DEMİŞTİ

Çetin, T24'e verdiği demeçte, Kılıçdaroğlu'nun "Kurultay davası"nda "mutlak butlan" kararı çıkması için "en üst düzeydekilerle temas içinde olduğu" yönündeki iddialarını dile getirmişti.

ARAYARAK ÖZÜR DİLEDİ

Bugün görülen duruşmanın ardından Çetin, Kılıçdaroğlu'nu arayarak bu sözlerinden dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

"NORMALLEŞME SÜRECİNE DE KARŞIYDIM"

Telefon görüşmesinin detaylarını anlatan Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Aramanız ve sözleriniz kıymetli." yanıtını verdiğini söyledi.

Çetin, görüşmede Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimlerin ardından başlayan "normalleşme" sürecine de karşı olduğunu belirttiğini aktardı.

Önceki açıklamalarında Çetin, Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı konusu üzerinde gereken ağırlıkta durmadığını" ve "Selahattin Demirtaş'ın bugün onun yüzünden hâlâ içeride olduğunu" iddia etmişti.